Zajrzeli do rosyjskiej rakiety. Tym Putin straszył świat

Odkrycie to sugeruje, że Oresznik został złożony w latach 2017-2018, co podważa twierdzenia o jego nowoczesności. Zdjęcia z badania ukraiński portal Defense Express pozyskał z zaufanych źródeł - widać na nich jeden z elementów, który wyprodukowano w 2017 r. Analitycy zauważają, że wspomniany rok produkcji jednego z elementów pokrywa się z tym, że w 2017 r. Federacja Rosyjska planowała rozpoczęcie produkcji rakiety R-26 Rubież, która może być prawdziwą nazwą Oresznika. W marcu 2018 r. Moskwa rzekomo zrezygnowała z wprowadzenia R-26 do uzbrojenia.