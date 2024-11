To ona spadła w Ukrainie. Putin ma nową broń?

Władimir Putin poinformował, że Rosja użyła nowej rakiety średniego zasięgu "Oresznik" w ataku na Dniepr. Defense Express zwraca uwagę, że może to być próba zastraszenia Zachodu i ograniczenia wsparcia dla Ukrainy. Jednak brak jakichkolwiek danych o tej rakiecie w dostępnych źródłach budzi wątpliwości co do jej istnienia.

Oznacza to, że "Kreml może używać nazwy »Oresznik« do wywołania wrażenia posiadania nowych zdolności rakietowych, co ma na celu zastraszenie Zachodu". W kontekście strategicznej niepewności, Defense Express sugeruje, by nie dawać się wciągać w tę grę i nie używać tej nazwy, by nie wzmacniać rosyjskiego szantażu.