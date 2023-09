Gorąco na granicy z Białorusią. Postanie zapora elektroniczna na rzece Bug

– W dniu wczorajszym Straż Graniczna ogłosiła przetarg na budowę zapory elektronicznej na rzece Bug wzdłuż granicy z Białorusią. Do 22 września zapraszamy wszystkie firmy, które chciałyby wziąć udział w tym przedsięwzięciu do składania ofert do Straży Granicznej – przekazał szef MSWiA. Dodał, że przetarg zostanie rozstrzygnięty w połowie listopada, aby jeszcze w tym roku wyłoniony wykonawca mógł rozpocząć prace nad budową.