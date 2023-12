Zaczęło się. Rosja poderwała ciężkie bombowce

Wykorzystane przez Rosjan samoloty to najprawdopodobniej Tu-95 (w kodzie NATO: Bear H). Są one w stanie operować na pułapie do 13,5 km i spędzić w powietrzu bez tankowania nawet 14 godzin - przy zasięgu do ok. 10,5 tys. km. Napęd stanowią tu cztery turbośmigłowe silniki Kuzniecow NK 12 o mocy 15 tys. KM każdy, dzięki którym Tu-95 osiąga prędkość maksymalną 830 km/h.