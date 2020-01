Zaćmienie i pełnia Księżyca już w tym tygodniu. To pierwsza z nielicznych takich okazji w tym roku

Pierwsza pełnia Księżyca w tym roku będzie miała miejsce już w tym tygodniu, a wraz z nią zobaczymy również pierwsze z kilku zaćmień, które będzie można zobaczyć w tym roku na polskim niebie.

Już w piątek 10 grudnia od ok. godziny 19:00 będzie można obserwować częściowe zaćmienie Księżyca i będzie ono dobrze widoczne również na polskim niebie. To niezwykłe zjawisko będzie jednym z kilku podobnych, jakie będzie można obserwować w tym roku, jednak już ok. godziny 20:23 zobaczymy również Księżyc w pełni.