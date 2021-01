Wzmacniacz WiFi - jak wybrać? Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę

Sygnał WiFi przerywa, a może nie dociera do całego domu lub biura? W takich przypadkach pomocny okaże się wzmacniacz WiFi. Jaki wybrać? Podpowiadamy, co powinniście wiedzieć przed zakupem.

Wzmacniacz WiFi raczej nie przyda się w mniejszych mieszkaniach, ale jeśli mieszkacie w domu i zależy wam na tym, by nawet w ogrodzie mieć dostęp do internetu, wzmacniacz może być niezbędny. Przyda się również w niewielkich biurach, chociaż w większych budynkach i instytucjach będzie konieczne rozbudowanie sieci. Dziś jednak skupimy się na tym, jaki wzmacniacz WiFi wybrać.

Co to jest wzmacniacz WiFi?

Wzmacniacz WiFi to urządzenie, które odbiera sygnał z modemu, a następnie przesyła go do innych urządzeń podłączonych do sieci, np. smartfona, laptopa czy telewizora. Tego typu urządzenia są stosunkowo tanie, a przy tym mogą łatwo rozwiązać problem z zasięgiem WiFi w domach i małych biurach.

Na rynku znajdziemy szeroki wybór wzmacniaczy WiFi, dlatego przed zakupem warto wziąć pod uwagę kilka najważniejszych parametrów. Poniżej szczegółowo opiszemy, czym się kierować w wyborze.

Wzmacniacz WiFi - jak wybrać?

Na początku warto wymienić najważniejsze parametry techniczne, które powinniśmy wziąć pod uwagę przed wyborem wzmacniacza WiFi. Będą to:

obsługiwane częstotliwości oraz standardy WiFi;

ile anten ma wzmacniacz;

kompatybilność wzmacniacza z routerem;

dodatkowe funkcje i zastosowanie.

Obsługiwane częstotliwości oraz standardy

Te parametry powinny być dla nas priorytetowe przy wyborze dobrego wzmacniacza WiFi. W specyfikacji urządzenia znajdziemy informację o obsługiwanym standardzie WiFi wraz z literami, które odpowiadają wdrażanym wersjom.

Najlepszą jakość transmisji oraz najszybsze przesyłanie danych oferują standardy 802.11 ac (tzw. Wi-Fi 5) oraz ax (tzw. Wi-Fi 6). Jednak, by cieszyć się pełnią ich możliwości, sprzęty połączone do sieci również muszą obsługiwać te standardy (informacje o tym znajdziecie w specyfikacji smartfonów, komputerów czy innych sprzętów).

Warto jednak dodać, że wzmacniacze obsługujące najnowsze standardy są również kompatybilne ze starszymi urządzeniami.

Wszystkie dostępne na rynku wzmacniacze obsługują pasmo 2.4 GHz, które ma największy zasięg w Polsce. Jednak prędkość internetu nie przekroczy 100 Mb/s, a najczęściej waha się między 30-50 Mb/s. Jeżeli więc zależy nam na większej prędkości internetu, to warto rozważyć zakup droższego wzmacniacza dwuzakresowego.

Wzmacniacz dwuzakresowy (2.4 i 5 GHz) obsługuje prędkość nawet do 750 MB/s i oferuje znacznie stabilniejszy sygnał. Może lepiej radzić sobie w misjach, gdzie występuje dużo zakłóceń, np. jeśli mieszkamy w dużym mieście, gdzie w bloku wykrywane jest kilkadziesiąt sieci WiFi. Jednak nie zaleca się go do dużych domów, ponieważ sygnał z niego wysyłany gorzej radzi sobie z fizycznymi przeszkodami.

Zobacz: 10 porad bezpiecznego korzystania z internetu [Wideo]

Liczba anten ma znaczenie

Liczba anten wzmacniacza również ma znaczenie na jakość i płynność przesyłanego sygnału. Większość tego typu urządzeń wyposażona jest w 2-4 anteny, osobne dla częstotliwości 2.4 i 5 GHz. Czasami anteny mogą obsługiwać też inną technologię przyspieszającą transmisję danych.

Są to m.in. MIMO, która umożliwia jednoczesne wysyłanie i odbieranie wielu strumieni danych do jednego urządzenia czy transmit beamforming (TxBF), dzięki której antena "namierza" urządzenie i wysyła sygnał bezpośrednio w jego stronę, a nie we wszystkich kierunkach.

Liczba anten ma znaczenie przede wszystkim wtedy, gdy do sieci podłączonych jest wielu użytkowników lub urządzeń. Większa ich liczba przyspiesza prędkość transmisji danych.

Kompatybilność z routerem

Chociaż większość wzmacniaczy WiFi współpracuje z niemal każdym routerem dostępnym na rynku, to warto zwrócić na to uwagę, gdy korzystamy z internetu o dużych prędkościach. W tym wypadku należy przede wszystkim sprawdzić, czy wzmacniacz obsługuje te same częstotliwości oraz standardy WiFi.

Jak zainstalować wzmacniacz WiFi?

Na koniec kilka porad dotyczących instalacji wzmacniacza WiFi. Przede wszystkim warto zaznaczyć, że wzmacniacz będzie działał lepiej, jeśli zostanie umieszczony w miejscu, gdzie dociera silny sygnał WiFi. Dlatego warto go umieścić blisko routera.

Pomocne w ustaleniu optymalnego miejsca postawienia wzmacniacza będzie wybór urządzenia wyposażonego w diody, które poinformują nas, czy wybrane miejsce jest dobre i czy wzmacniacz łapie odpowiednio dobry sygnał.

Jednak nawet jeśli nie mamy takiego urządzenia, to bez trudu powinniśmy znaleźć miejsce mniej więcej w połowie drogi pomiędzy routerem a miejscem w domu, w którym zasięg jest najsłabszy.

W większych lokalach np. biurach konieczne może być rozbudowanie sieci o dodatkowe wzmacniacze lub skorzystanie z innego rozwiązania. Więcej poradników na temat tego, jak radzić sobie z problemami z internetem znajdziecie poniżej: