Na niebie pojawił się "czerwony krzyż". Zdarzenie wywołało niemałe poruszenie

W roku 774 n.e., nocne niebo nad Anglią rozświetlił wielki, czerwony krzyż, co wywołało wśród Anglosasów niemałe poruszenie. Uznawano to za znak boski, gdyż pojawił się tuż po burzliwych zmianach politycznych. Opis tego niesamowitego zjawiska zachował się w Anglo-Saxon Chronicle, jednak dopiero w 2012 r. odkrył go student Uniwersytetu Kalifornijskiego w Santa Cruz, Jonathon Allen. Impulsem do tego odkrycia były badania japońskich naukowców, którzy wykryli ślady intensywnego promieniowania w cedrach datowanych na rok 774.