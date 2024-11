Żabom z Czarnobyla promieniowanie nie przeszkadza

W 1986 roku awaria w czwartym reaktorze elektrowni jądrowej w Czarnobylu spowodował największe w historii uwolnienie materiału radioaktywnego do środowiska. Od katastrofy minęły blisko cztery dekady. Przez ten czas, ku zaskoczeniu wielu, miejsce to stało się ostoją przyrody. Fauna i flora dobrze sobie radzi w strefie, z której wysiedlono większość mieszkańców . Po prawie 40 latach, jak wskazują badacze, pozostaje tam mniej niż 10 proc. materiałów promieniotwórczych uwolnionych w 1986 r. Najbardziej niebezpieczne izotopy zniknęły wiele lat temu.

Awaria w czarnobylskiej elektrowni była katastrofą dla wszelkich form życia, ale nie jest do końca jasne, jak to wpłynęło na organizmy tam żyjące. Obecnie w strefie wykluczenia odnotowuje się ogromną liczebność i różnorodność zwierząt. Ale w ich organizmach mogą występować uszkodzenia, których nie widać. Zwierzęta mogą na przykład kumulować obrażenia, które ostatecznie skracają ich długość życia. Więcej światła na to zagadnienie rzucają badania niedawno opublikowane na łamach "Biology Letters".