"Dziś Su-57 jest jedynym samolotem piątej generacji, który potwierdził swoje właściwości we wszystkich rodzajach walki. Samolot charakteryzuje się wysoką przeżywalnością dzięki słabej widoczności radarowej i nowoczesnemu pokładowemu systemowi obrony. Samoloty tego typu są stale udoskonalane, biorąc pod uwagę doświadczenia z użytkowania w walce. Zakłady produkcyjne zwiększają swoje możliwości w zakresie budowy nowych samolotów" – zaznaczył dyrektor generalny Rostec Siergiej Czemiezow.

Wiele wskazuje na to, że nie jest to ostatnia dostawa myśliwców dla rosyjskich sił powietrznych w 2024 r. Dyrektor generalny United Aircraft Corporation Vadim Badekha poinformował, że żołnierze otrzymają dodatkowe partie myśliwców Su-57 i Su-35S. Dodał: "Samoloty są na różnych etapach produkcji i testów".

Su-57, znany również jako Suchoj Su-57 , to rosyjski myśliwiec piątej generacji zdolny do osiągania prędkości ponad 2450 km/h. Ten najnowocześniejszy myśliwiec Rosji charakteryzuje się dobrymi właściwościami manewrowymi dzięki dwóm silnikom turbowentylatorowym Saturn AŁ-41F. Su-57 jest wyposażony w zaawansowane uzbrojenie, w tym 30 mm działko 9A-4071K. Ma też możliwość przenoszenia pocisków rakietowych na dwunastu różnych węzłach. Mimo że reklamowany jest jako maszyna o technologii stealth, jego wykrywalność na radarach budzi wątpliwości z powodu zewnętrznego montażu uzbrojenia.

Su-35S to wielozadaniowy myśliwiec czwartej generacji, który od 2014 r. skutecznie służy w rosyjskich siłach powietrznych. Dzięki dwóm silnikom z wektorowaniem ciągu, samolot ten osiąga prędkość maksymalną ok. 2400 km/h, jednocześnie pozostając niezwykle manewrowym. Su-35S mierzy 21,6 m długości i 15,3 m rozpiętości skrzydeł, a jego uzbrojenie obejmuje m.in. działko przeciwlotnicze GSz-30 kal. 30 mm oraz 12 punktów do montażu dodatkowego uzbrojenia, w tym pocisków powietrze-powietrze i bomb. Pomimo imponujących możliwości, incydenty takie jak bliski manewr obok amerykańskiego F-16 nad Alaską wskazują na wyzwania związane z odpowiedzialnym i profesjonalnym użytkowaniem tych maszyn przez załogi.