Rosjanie robią coś dziwnego. Ekspert ma złe wieści

Rosjanie zaczynają oszczędzać na wojnie z Ukrainą – tak przynajmniej uważa ekspert lotniczy Anatolij Chrapczyński, zastępca dyrektora generalnego firmy zajmującej się produkcją sprzętu do walki elektronicznej. Chrapczyński zauważa, że Federacja Rosyjska zwiększyła wykorzystanie dronów szturmowych (przede wszystkim Shahedów i ich tańszych odpowiedników).

– Federacja Rosyjska ma możliwość wystrzeliwania rakiet manewrujących, ale używa Shahedów, a do tego tworzy symulowane cele dla ukraińskich sił obrony powietrznej. Co to oznacza? Że Rosja zaczyna oszczędzać na wojnie – twierdzi Chrapczyński. Dodaje, że armia agresora rozumie, że wykorzystanie bombowców strategicznych z udziałem rakiet, które mogą przelecieć kilka tysięcy kilometrów, jest kosztowne.