Włochy kupują samoloty walki elektronicznej. Jest zgoda USA

Kongres Stanów Zjednoczonych wydał zgodę na sprzedaż do Włoch samolotów walki elektronicznej EA-37B Compass Call. Umowa, której potencjalna wartość może sięgnąć 680 mln dolarów zwiększy zdolności włoskich sił powietrznych do przechwytywania łączności przeciwnika, zakłócania jej oraz zakłócania pracy wszelkich innych nadajników fal elektromagnetycznych, w tym radarów. Poza zwiększeniem potencjału, dla Włoch jest to również element ujednolicania floty samolotów specjalnego przeznaczenia.

W komunikacie zajmującej się eksportem uzbrojenia agencji DSCA wymieniono szereg komponentów i podzespołów wchodzących w skład systemu Compass Call. Pierwszym jest system Network Centric Collaborative Targeting zbierający dane z sensorów samolotu oraz sensorów zainstalowanych na innych platformach i dokonujący fuzji tych danych w celu wypracowania jednolitego obrazu pola bitwy i wskazywania celów dla oddziałów polowych.

Samoloty walki elektronicznej dla Włoch

Następne są systemy i podsystemy monitorowania częstotliwości radiowych, przechwytywania prowadzonych transmisji, identyfikacji i ich zagłuszania. W skład pakietu wchodzi również system zagłuszania radarów Counter Radar Assembly and Array Panels wraz z anteną z szykiem fazowym. Powyższe główne systemy walki elektronicznej są uzupełnione systemami łączności szyfrowanej i nawigacji takimi jak radiostacja AN/ARC-210, urządzenia szyfrujące KG-250, KY-100, AN/PYQ-10C czy system swój-obcy KIV-77 IFF.

Amerykańskie siły powietrzne zaczęły otrzymywać EA-37B dopiero w © USAF | Senior Airman Paige Weldon

Poza tym pakiet dla Włoch obejmuje integrację całości, wsparcie serwisowe, dostawę jawnego i tajnego oprogramowania oraz dokumentacji. Jak zawsze w takich przypadkach Amerykanie sprzedają również usługi szkoleniowe i pakiet logistyczny. Co ważne, oferta nie dotyczy samych płatowców. Używane przez US Air Force EA-37B bazują na odrzutowcu biznesowym Gulfstream G550. Włosi dysponują własną flotą kilku maszyn tego typu, które zostaną udostępnione Amerykanom do przerobienia na EA-37B. Głównym wykonawcą prac będzie amerykański oddział koncernu BAE Systems z siedzibą w Hudson w stanie New Hampshire.

W uzasadnieniu zgody na sprzedaż systemu walki elektronicznej podkreślono, że transakcja przyczyni się do umocnienia sojuszu pomiędzy oboma krajami. Ponadto nowe samoloty przyczynią się do wzrostu możliwości włoskich sił powietrznych w misjach wymagających dezorganizacji pracy wrogich systemów dowodzenia i kontroli realizowanych czy to w pojedynkę czy we współpracy z USA czy w ramach całego NATO. Ze względu na swoje położenie Włochy są kluczowym członkiem sojuszu, którego obszar zainteresowań rozciąga się na całe M. Śródziemne i obszar północnej Afryki oraz Bliskiego Wschodu. Jest to region targany licznymi konfliktami, w które były i są zaangażowane również państwa NATO.

Zakup systemu Compass Call jest elementem wieloletniego planu włoskich sił powietrznych rozbudowy i ujednolicenia floty samolotów specjalnego przeznaczenia. Jego realizacja rozpoczęła się w 2021 r. wraz z podjęciem decyzji o zakupie kilku sztuk Gulfstreamów G550 z myślą o ich późniejszej przebudowie na wersje specjalistyczne. Pozwoliłoby to uzyskać włoskim siłom powietrznym długo wyczekiwane zdolności w zakresie wczesnego ostrzegania, dowodzenia, kontroli i zarządzania polem walki oraz walki elektronicznej. Wszystkie samoloty będą działały w jednej sieci pozwalającej wykorzystać ich możliwości we wszystkich domenach. Pogram został nazwany P-MMMS (Piattaforma Multi-Missione, Multi-Sensore, wł: wielozadaniowa platforma multisensorowa).

Samolot wczesnego ostrzegania E-550A włoskich sił powietrznych © USAF

Jako pierwsze do służby weszły dwa samoloty wczesnego ostrzegania i dowodzenia G500 CAEW oznaczone we włoskich siłach powietrznych jako E-550A. W ich kadłubie w wystających sponsonach zainstalowano izraelski radar Elta EL/W-2085 ze skanowaniem fazowym oraz dodatkowe wyposażenie rozpoznawcze i walki elektronicznej wraz ze stanowiskami operatorów. Radar może wykrywać do 1000 celów w odległości do 450 km, a operatorzy mogą koordynować kilkanaście równoczesnych ataków na cele powietrzne, lądowe i morskie. Pierwszy egzemplarz dostarczono w 2016, a drugi w 2018 r. Oba stacjonują w bazie Pratica di Mare.

Jako drugie pozyskano samoloty rozpoznania elektronicznego (SIGINT). Dwa G550 zostaną wyposażone w amerykański pakiet rozpoznawczy Airborne Intelligence, Surveillance, Reconnaissance, and Electronic Warfare (AIRSEW) produkcji L3Harris. Prace przy tych samolotach jeszcze się toczą. Będą one wyposażone w radiostacje MIDS JTRS służące do agregowania danych z różnych platform wyposażonych w łącze danych Link 16 i tworzenia jednolitego obrazu sytuacji taktycznej w czasie rzeczywistym. Ponadto na pokładzie znajdzie się system rozpoznania elektronicznego RIO Signals Intelligence System przechwytujący, identyfikujący i lokalizujący wszelkie transmisje radiowe. Dodatkowo samoloty będą wyposażone w radar AESA Osprey 50 i głowice obserwacyjne MX-20HD do obserwacji powierzchni lądu czy morza.