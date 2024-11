Starlinki nad Polską. Dwie sceny kosmicznego spektaklu

Satelity Starlink znów będą widoczne nad Polską. We wtorek 12 listopada 2024 r. będziemy mieli okazję obserwacji kolejnego przelotu kosmicznego pociągu Elona Muska nad naszym krajem. Będzie to przelot grupy satelitów, która została umieszczona na orbicie na początku listopada.

Satelity Starlink, projektu firmy SpaceX, pełnią kluczową rolę w dostarczaniu szerokopasmowego internetu do miejsc, gdzie tradycyjne połączenia są utrudnione. Globalna sieć satelitarna Starlink umożliwia szybkie i stabilne połączenie nawet w środowiskach ekstremalnych, takich jak morza, pustynie czy obszary górzyste. Technologia ta jest dostępna na zasadzie miesięcznych subskrypcji, co pozwala użytkownikom na elastyczne dopasowanie oferty do swoich potrzeb. Według danych dostępnych w serwisie satellitemap.space, do tej pory wystrzelono ponad 7,1 tys. satelitów Starlink. Blisko 5,8 tys. z nich pozostaje aktywnych.