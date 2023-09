Wynurzyła się z Morza Czarnego. Na zdjęciu widać, że to Warszawianka

Z relacji publikowanych w mediach społecznościowych przez ukraińskie media wynika, że okręt "przez długi czas znajdował się w okolicach wsi Łubimiwka koło Sewastopola". To rosyjska jednostka, którą najprawdopodobniej sfotografowali Rosjanie przebywający na okupowanym Półwyspie. Niewykluczone, że pomogli tym samym Ukraińcom obronić się przed kolejnym atakiem na Odessę.

Okręty projektu 636.3 są wciąż produkowane przez Rosjan. Jedna z ostatnich modyfikacji sprawiła, że możliwe jest stosowanie w nich nowej broni – Kalibr . To rosyjski system uzbrojenia , który obejmuje przecwokrętowe pociski manewrujące, rakietotorpedy oraz pociski manewrujące przeznaczony do zwalczania celów lądowych.

Ataki na Odessę są prowadzone przez Rosjan systematycznie. Ukraińcy w swoich relacjach często informowali, że najeźdźcy wykorzystują do tego m.in. właśnie pociski Kalibr wystrzeliwane z okrętów przebywających na Morzu Czarnym.

Wykorzystywane przez Rosjan tego typu okręty podwodne mogą zostać uzbrojone w maksymalnie cztery pociski Kalibr. W przypadku pocisków manewrujących przeznaczonych do zwalczania celów lądowych można mówić o zasięgu dochodzącym do nawet 2,6 tys. km.

Historia okrętów podwodnych projektu 636.3 rozpoczęła się jeszcze w czasach ZSRR, pierwszy powstał w 1980 r. Ich długość dochodzi do 74 m, a wyporność sięga 3 tys. ton. Ciągła produkcja to pokłosie kilku cech, za które są cenione. Przede wszystkim wyjątkowo cichej pracy, dzięki czemu są trudne do wykrycia.