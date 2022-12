Rosyjskie okręty wojenne w gotowości. Uzbrojono je w pociski Kalibr

To nie pierwsze doniesienia o obecności okrętów uzbrojonych w Kalibry na Morzu Czarnym. Podobne informacje Marynarka Wojenna Sił Zbrojnych Ukrainy przekazała na początku października. Wówczas była mowa o pięciu okrętach wyposażonych w 32 pociski manewrujące typu Kalibr . Aktualnie mowa o 16 takich pociskach, które są gotowe, aby Rosjanie je wystrzelili w wybranym kierunku. Bez względu na ich liczbę, nie jest to najlepsza wiadomość, gdyż Kalibry są uznawane za jedne z najlepszych pocisków w rosyjskim arsenale.

Kalibr to rosyjski system uzbrojenia tworzony przez przeciwokrętowe pociski manewrujące, pocisk manewrujący przeznaczony do zwalczania celów lądowych oraz rakietotorpedy do zwalczania okrętów podwodnych. Posiadają one wspólne wyrzutnie pionowego systemu startowego. Na okrętach najprawdopodobniej rozmieszczono pociski 3M14 Kalibr (w kodzie NATO SS-N-30A), które służą do ataków na cele lądowe i są jednym z podstawowych, krajowych wariantów (obok 3M54).