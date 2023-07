Wymienne baterie w smartfonach. UE chce zmian

Wymiana baterii w starym telefonie to czynność, która zajmuje kilka sekund. Wystarczy zdjąć tylny panel, wyjąć baterię, wsadzić nową i tyle. Nowe urządzenia nie dają użytkownikom dostępu do wymiany baterii, przez co czasem może dojść do sytuacji, gdzie bardziej opłaca się zakup nowego smartfona niż pokrycie kosztów wymiany akumulatora. Unia Europejska chce walczyć z tym zjawiskiem.