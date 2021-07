Wunderwaffe (5). Panzerfaust – pancerna pięść Hitlera

Panzerfaust to nazwa serii niemieckich granatników przeciwpancernych. Pierwszy z nich – Panzerfaust 30, wszedł do służby w 1942 roku. Panzerfausty wyróżniał charakterystyczny, nadkalibrowy pocisk, którego głowica wystawa z krótkiej rury wyrzutni. Granatnik był bronią prostą, tanią i łatwą w obsłudze. Był także – co podczas II wojny światowej doceniły miliony żołnierzy wszystkich stron konfliktu – bronią bardzo skuteczną. Produkowany masowo sprawił, że nawet samotni żołnierze stali się dla broni pancernej groźnym i wymagającym przeciwnikiem. Do końca wojny Niemcy wyprodukowali około 6,7 mln różnych wersji Panzerfausta.