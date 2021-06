Ciężki czołg KW-2 - radziecka twierdza na gąsienicach. Niemcy drżeli na jej widok

Zmianę sytuacji przyniosło dopiero wykorzystanie kilku czołgów PzKpfw 35(t) do odwrócenia uwagi sowieckiej załogi. Dzięki temu Niemcy byli w stanie rozstawić armatę przeciwlotniczą 88 mm, której ogień uszkodził "niezniszczalny" czołg. Dzieła zniszczenia dopełnili saperzy, niszcząc go ładunkiem wybuchowym lub - według innej wersji - granatami wrzuconymi do wnętrza.