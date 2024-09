Wsparcie dla mieszkańców zagrożonych powodzią. Policja wysyła śmigłowce

Policja poinformowała o wysłaniu na tereny zagrożone powodzią dodatkowego wsparcia. Są to najnowocześniejsze maszyny z policyjnej floty śmigłowców – dwa Black Hawki i trzy Belle. Choć w komunikacie nie ma informacji i modelu tych ostatnich maszyn, to – sądząc po dalszym opisie – najprawdopodobniej są to wszystkie trzy policyjne śmigłowce Bell 407GXi .

"Belle przeznaczone są do zadań patrolowych, obserwacyjnych i poszukiwawczych. Wyposażone są w kamerę termowizyjną oraz reflektor, natomiast Black Hawki to wielozadaniowe śmigłowce transportowe używane m.in. do zadań transportowych oraz wspomagania działań służb ratowniczych. Black Hawki wyposażone są we wciągarkę umożliwiającą ewakuację ludzi z zagrożonych terenów" – głosi policyjny komunikat.