USA wyraziły zgodę. Radiostacje L3Harris dla Polski za 1 mld zł?

Co warte podkreślenia, analogiczne radiostacje doręczne i plecakowe są obecnie produkowane w Polsce przez wchodzące w skład Grupy WB przedsiębiorstwo Radmor, które obecnie pracuje nad zbudowaniem kompletnego, narodowego systemu łączności dla Sił Zbrojnych RP . Opracowane w Polsce rozwiązanie ma pozwolić na przesyłanie utajnionych danych zgodnie ze standardami NATO. Co więcej, polska skalowalna łączność radiowa ma uwzględniać doświadczenia z konfliktu w Ukrainie, które są uznawane za kluczowe dla rozwoju przyszłej komunikacji wojskowej.

Zakupy we własnym kraju zapewniają pracę ponad tysiącowi pracowników zatrudnionych bezpośrednio przy ich produkcji, a także dalszym tysiącom pośrednio. Co więcej, bez złożonych już dzisiaj zamówień w polskim przemyśle, nie można liczyć na szybkie dostawy urządzeń. Tylko umowa daje producentowi podstawy do zgromadzenia odpowiedniego zapasu komponentów do ich seryjnej produkcji. Jeżeli poważnie myśli się o wzmocnieniu obrony Polski, a także zwiększeniu kompetencji, konkurencyjności i potencjału wytwórczego własnego przemysłu, zwłaszcza w sytuacji wojny, która toczy się za wschodnią granicą kraju, to propozycje zakupów urządzeń konkurencyjnych do opracowanych w kraju mogą dziwić.