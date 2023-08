Wpadka na białoruskich ćwiczeniach wojskowych. Wideo stało się hitem Internetu

Haubica D-30 (znana również pod nazwą 2A18) to popularna, sowiecka konstrukcja, która została wprowadzona do służby jeszcze latach 60. XX wieku (i co ciekawe nadal jest produkowana). Wśród użytkowników uzbrojenia znajdziemy m.in. Białoruś, Rosję, Chiny, Iran, Irak, ale też Ukrainę czy Chorwację. Jakiś czas temu swoje haubice Ukrainie przekazała Estonia.