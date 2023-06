Wolą lecieć wrakiem niż uciec. Rosjanie nie ufają swoim maszynom

Śmigłowce Ka-52 Aligator urastają powoli do rangi ulubionych celów ukraińskiej obrony w tej wojnie. Według statystyk obrońców w ciągu ostatniego półtora tygodnia okupant stracił sześć tych maszyn, nie oznacza to jednak, że tylko tyle zostało przez Ukraińców unieszkodliwionych. Na Twitterze pojawiło się nagranie ukazujące krytycznie uszkodzonego Aligatora usiłującego resztką sił dotrzeć na lotnisko. Dlaczego jego piloci nie starali się ewakuować z uszkodzonego pojazdu? Jest to kwestia dość osobliwego systemu ratowania życia, który został w tym modelu wdrożony.