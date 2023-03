Kolejny rosyjski Ka-52 trafiony przez Ukraińców. Piloci musieli się katapultować

Od początku wojny w Ukrainie Rosja straciła co najmniej kilka śmigłowców Ka-52 , których jednostkową cenę szacuje się na ok. 16 mln dolarów. Niektóre z nich zostały nawet zestrzelone przy pomocy polskich zestawów Piorun . Nagranie, na które zwrócili uwagę eksperci z Ukraine Weapons Tracker pokazuje kolejną taką sytuacją. Nie wiadomo jednak, jakiej konkretnie broni użyto do eliminacji rosyjskiego śmigłowca, ani gdzie i kiedy zostało wykonane. Nagranie można obejrzeć poniżej:

Kamov Ka-52 znany również pod nazwą Aligator (w kodzie NATO: Hokum) to dwumiejscowy śmigłowiec szturmowy opracowana przez Kamov Design Bureau jako ulepszona wersja śmigłowca Ka-50. Maszyna przeznaczona jest m.in. do niszczenia opancerzonych i nieopancerzonych celów. Można ją również wykorzystywać podczas misji obserwacyjnych lub jako lotnicze stanowisko dowodzenia dla grupy śmigłowców szturmowych.

Takie rozwiązanie ułatwia manewrowanie na polu walki. Sprawdza się też w przypadku szkolenia nowych pilotów. Posiada jednak istotny mankament - w przypadku trafienia śmigłowca zwiększa ryzyko śmierci obu pilotów. Załoga może jednak skorzystać z katapultowanego systemu ratunkowego K-37-800M. Składa się on z lekkich foteli, silnika rakietowego oraz amortyzacji. Rosyjskojęzyczne źródła podają, że zapewnia on ratunek pilotowi katapultującemu się na wysokości od 0 m do 5000 m przy prędkości śmigłowca od 90 do 350 km/h.