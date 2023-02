Wojskowy śmigłowiec NH90 latał na oleju jadalnym

SAF to jedna z inicjatyw Safran Helicopter Engines, której celem jest redukcja emisji dwutlenku węgla w eksploatowanych silnikach. Te produkowane przez francuskie przedsiębiorstwo posiadają certyfikat pozwalający na połowiczną pracę na SAF. W perspektywie będą wykonywać operację ze 100 proc. wykorzystaniem paliwa tego rodzaju. Po osiągnięciu tego poziomu, nastąpi potencjalna redukcja emisji CO2 o 80 proc . Warto jednak zauważyć, że NH90 to nie jedyny śmigłowiec wojskowy zaangażowany w próby z biopaliwami. Airbus Helicopters używa SAF do napędzania silników turbowałowych w śmigłowcach H225 Caracal i H145, a w przyszłości chce osiągnąć pułap 100 proc.

W kwestii wykorzystania ekologicznego paliwa lotniczego pod koniec ubiegłego roku Francuzi otrzymali prztyczek w nos...od Brytyjczyków. 16 listopada 2022 r. z bazy lotnictwa wojskowego Royal Air Force Brize Norton posłano w powietrze latającą cysternę A330-203 Multi Role Tanker Transport (Voyager KC.Mk 2/Mk.3), której dwa silniki zasilane były w 100 proc. biopaliwem . Był to pierwszy w historii lot wojskowego statku powietrznego na paliwie tego rodzaju, o którego dostawy zadbała spółka Air BP. HEFA-SPK (Hydroprocessed Esters i Fatty Acids Synthetic Paraffinic Kerosine) to mieszanka estrów przetworzonych i kwasu tłuszczowego z syntetyczną parafiną. Uzyskiwane z zużytych olejów i tłuszczów spożywczych zasilało dwa silniki turbowentylatorowe Rolls-Royce Trent 772B.

RAF argumentuje, że samoloty w pełni zasilane za pomocą SAF będą dysponować większą niezależnością operacyjną. Same maszyny to jednak nie wszystko, a niezmiernie ważna będzie przygotowanie infrastruktury lotniskowej. Brytyjskie ministerstwo obrony podjęło się realizacji strategii zrównoważonego rozwoju w siłach zbrojnych. Do 2040 r. ma zostać zrealizowana strategia Net Zero, a do 2025 r. ma powstać pierwsza baza lotnicza obsługująca paliwa zrównoważone.