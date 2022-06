Biznesmen oddał Ukraińcom swój śmigłowiec. To zdemilitaryzowany MBB Bo 105

Teraz nadszedł czas, aby przywrócić ten śmigłowiec do celów bojowych, a zatroszczą się o to piloci wojskowi Sił Zbrojnych Ukrainy. Śmigłowiec jest w dobrym stanie i może uratować ciężko rannych z linii frontu, szybko zabierając ich do najlepszych szpitali na Ukrainie - podkreślił Gromyko.