Białoruś ćwiczy walkę Polonezami. To nowa broń Łukaszenki

Polonez to nowa broń, wprowadzona do uzbrojenia w 2016 r. Artyleryjski zestaw rakietowy, przypominający nieco amerykański MLRS (Multiple Launch Rocket System) czy polski system Homar/HIMARS, został opracowany we współpracy z Chinami. Bazuje na chińskim systemie A200, jednak podwozie, wyrzutnia i same pociski są produkowane na Białorusi.