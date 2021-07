Ten pająk może zabić lub ocalić. Zdumiewające odkrycie

Podczas zawału w organizmie zaczyna brakować tlenu, co powoduje zakwaszenie środowiska komórkowego. To zaś prowadzi do apoptozy, co wiąże się z obumieraniem komórek. Białko Hi1a powstrzymuje transmisję tak zwanego sygnału śmierci oraz zapobiega obumieraniu komórek. Aktualnie nie istnieją leki, które mogłyby powstrzymać obumieranie komórek spowodowane zawałem serca.