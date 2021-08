Znaleźli pomysł na Czarnobyl. Wiemy, co Ukraina będzie tam trzymać

Według informacji przekazanych przez biuro prasowe ukraińskiego ministerstwa energetyki, wykorzystanie torów prowadzących do Czarnobyla pozwoli Ukrainie oszczędzić ogromne pieniądze. Szacuje się, że będzie to około 200 milionów dolarów rocznie. Do tej pory takie kwoty wydawano na transport zużytego paliwa jądrowego do Rosji.