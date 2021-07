Krople pokrywały się złotą warstwą. Naukowcy zamienili wodę w metal

Robert Seidel, jeden z naukowców badających przewodnictwo wody, zauważa, że nie trzeba specjalnych warunków, by gołym okiem zauważyć kilkusekundową przemianę H2O w metal. Jak się domyślacie, jest to możliwe jedynie w warunkach laboratoryjnych. Przede wszystkim chodzi o to, że metale alkaliczne są bardzo reaktywne w kontakcie z wodą: lit utlenia się bardzo szybko, barwiąc wodę na różowo i produkując dym; sód zapali się jasnym płomieniem; natomiast potas prawdopodobnie wybuchnie. Dzieje się tak tylko wtedy, gdy metale zostaną dodane do wody.