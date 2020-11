WMO alarmuje: stężenie gazów cieplarnianych rekordowo wysokie. Pandemia nie pomogła

Wielu naukowców uważało, że podjęte kroki przyczynią się nie tylko do zmniejszenia liczby zachorowań na COVID-19 , ale doprowadzą do największego spadku emisji dwutlenku węgla od pokoleń. Najnowszy raport Światowej Organizacji Meteorologicznej potwierdza jednak, że sytuacja jest daleka od idealnej.

WMO opisała prognozowany spadek emisji jako małą zmianę, porównywalną do naturalnych wahań, której wpływ na stężenie CO2 w atmosferze będzie nieznaczny. - Dwutlenek węgla jest produktem spalania paliw kopalnych, który w największym stopniu przyczynia się do globalnego ocieplenia. Jego ilość w atmosferze osiągnęła w 2019 r. nowy rekord, średni poziom CO2 przekroczył 410,5 ppm - pisze Światowa Organizacja Meteorologiczna w opublikowanym w poniedziałek 23 listopada raporcie na temat gazów cieplarnianych.

Niepokojący raport WMO

Według wcześniejszych szacunków ekspertów z WMO, z powodu pandemii koronawirusa emisja dwutlenku węgla powinna spaść w 2020 roku od 4,2 do 7,5 proc . Meteorolodzy podkreślają, że nie zmieniłoby to stężenia dwutlenku węgla w atmosferze, jednak na moment powstrzymałoby tempo jego wzrostu.

- Niezależnie od tego co robimy, by ograniczyć emisję dzisiaj, znaczna część CO2 wyemitowanego do atmosfery już kilkadziesiąt lat temu pozostaje tam, przyczyniając się do globalnego ocieplenia - podkreślają naukowcy.