Wizz Air przedłuża zawieszenie rejsów. LOT sprzedaje bilety, a Ryanair mówi o lipcu

Zawieszenia lotów w polskiej siatce połączeń obowiązują do 24 maja 2020 roku .

LOT sprzedaje bilety. Ryanair mówi o lipcu

Polskie Linie Lotnicze LOT odwołały połączenia międzynarodowe i krajowe do 31 maja . Klienci linii, którzy w związku z pandemią musieli zrezygnować z planowanego rejsu, mogą wymienić swoje bilety na vouchery lub zmienić datę i trasę lotu. Mają na to 12 miesięcy od zakupu biletu. Na stronie przewoźnika można zakupić już bilety krajowe na 1 czerwca .

Irlandzkie linie lotnicze poinformowały także, że przedłużyły skrócony rozkład lotów do czwartku 28 maja . Przewoźnik dodaje, że na wznowienie regularnych rejsów trzeba będzie jeszcze poczekać.

- Obecnie spodziewamy się, że regularne loty wrócą w lipcu. Wspieramy działania podejmowane przez rządy krajów UE w celu zwalczania wirusa i mamy nadzieję, że skoordynowany plan zniesienia ograniczeń w podróżach pomoże, gdy Europa będzie gotowa wrócić do latania po pokonaniu COVID-19, co, miejmy nadzieję, nastąpi wcześniej niż później. Do tego czasu zadbajmy o siebie, o nasze rodziny i całą społeczność - czytamy w specjalnym komunikacie Ryanaira.