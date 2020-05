Wizz Air i LOT sprzedają bilety. Ryanair szykuje się na najgorszy scenariusz

Choć nie widać nawet początku końca pandemii koronawirusa, większość sektorów gospodarki szykuje się na powrót do przynajmniej częściowej normalności, zakładając przy tym zachowanie wszelkich środków bezpieczeństwa. Wielu ekspertów jest zdania, że problem COVID-19 nie skończy się prędko, a wręcz przeciwnie - zostanie z nami na dłużej. Właścicielom sklepów, hoteli, restauracji i wielu innych obiektów nie pozostaje zatem nic innego, jak spróbować przystosować się do nowych warunków.

Jedną z branż, która najbardziej odczuła skutki nowej rzeczywistości jest lotnictwo. Były prezes Polskich Linii Lotniczych LOT Sebastian Mikosz stwierdził, że koronawirus "praktycznie zabił branżę lotniczą" , a ta w 2020 roku straci nawet 300 miliardów. Aby straty były jak najmniejsze, linie lotnicze powoli rozpoczynają wdrażać swój plan powrotu wzniesienia się w powietrze. Jedną z nich jest węgierski przewoźnik Wizz Air, który wznowił już rejsy z Wiednia, Budapesztu czy Londynu, a być może już niedługo zacznie startować także z krajowych lotnisk. Na razie wszelkie połączenia dotyczące Polski są zawieszone do 9 maja .

Polskie Linie Lotnicze LOT zawiesiły wszelkie połączenia do 31 maja. Przewoźnik argumentował swoją decyzję ograniczeniami w ruchu biznesowo-turystycznym, które obowiązują na terenie Unii Europejskiej i innych krajów, a także obostrzeniami nakładanymi na podróżnych z zagranicy. Klienci linii, którzy w związku z pandemią musieli zrezygnować z planowanego rejsu, mogą wymienić swoje bilety na vouchery lub zmienić datę i trasę lotu. Mają na to 12 miesięcy od zakupu biletu. Warto odnotować, że przewoźnik sprzedaje już bilety krajowe na 1 czerwca .

Podobnie jak LOT, do 31 maja wszelkie połączenia zawiesiły niemieckie linie Lufthansa, Austrian Airlines oraz Brussels Airlines. W ciągu kilku najbliższych dni powinniśmy poznać natomiast datę wzniesienia się w powietrze maszyn linii British Airways. Przewoźnik poinformował, że trwają rozmowy na temat powrotu do normalnego funkcjonowania jeszcze w maju. Linie zachęciły także do śledzenia aktualnych informacji na stronie internetowej.