Koronawirus na świecie. Branża lotnicza straci nawet 300 miliardów. "To śmierć kliniczna"

Były prezes Polskich Linii Lotniczych LOT, który od czerwca zostanie wiceprezesem Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych (IATA), nie ma wątpliwości co do przyszłości branży lotniczej. Jego zdaniem, pandemia koronawirusa sprawiła, że ta jest w stanie śmierci klinicznej. - Wirus praktycznie ją zabił - komentuje na antenie TVN24.

Sebastian Mikosz zwrócił uwagę, że lotnictwo podobnie jak hotelarstwo i gastronomia znajduje się w grupie branż, które zostały niemalże całkowicie wyłączone z biznesu. W programie "Debata Faktów" były prezes LOT ocenił, że obecnie trwa walka o przetrwanie. - Wszyscy, którzy pracują w tej branży, będą po prostu musieli wrócić do funkcjonowania, wrócić do biznesu, wrócić do wożenia pasażerów, nie tylko samego cargo - zaznacza.