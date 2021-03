Wino wróciło z ISS. Naukowcy znają pierwsze wyniki eksperymentu

Wino z kosmosu

Eksperci próbowali wina Petrus rocznik 2000. Jednogłośnie uznali, że smak kosmicznego wina wciąż pozostał znakomity, podobnie jak i aromat, co oznacza, że 14-miesięczny pobyt na ISS miał niewielki wpływ na jego walory pod tym względem. Zauważalne zmiany dotyczyły natomiast jego koloru, który stał się jasnobrązowy.

Oprócz wina, w kosmos poleciało również 320 pędów winorośli. Okazało się, że pędy rosły i rozkwitały szybciej, niż pędy znajdujące się w podobnych warunkach na Ziemi, co dowodzi, że mikrograwitacja ma na nie istotny wpływ. Eksperci uważają, że jeszcze za wcześniej, aby formułować naukowe wnioski, ale przekonują, że "pierwsze obserwacje potwierdzają wyjątkowo innowacyjne podejście Space Cargo Unlimited, które polega zarówno na wykorzystaniu przestrzeni kosmicznej jako nowego środowiska badawczego dla przyszłości rolnictwa oraz czerpaniu korzyści z winorośli jak i wina, które są niesamowitym medium do badań naukowych, jak pokazał to Pasteur w przeszłości".