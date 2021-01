Wino Bordeaux było w kosmosie. Wraca na Ziemię na pokładzie statku SpaceX

Butelki słynnego francuskiego wina spędziły ostatni rok na ISS i we wtorek (12 stycznia) rozpoczęły podróż powrotną na Ziemię. Poza butelkami w ładunku znajdowały się również fragmenty winorośli oraz winogrona, a cała misja była inicjatywą francuskiego startupu Space Cargo Unlimited.

Wino dotarło na Międzynarodową Stację Kosmiczną w listopadzie 2019 roku, a następnie dołączyły do niej 320 próbki winorośli merlot i cabernet sauvignon. Co ważne, przez cały czas pobytu na ISS, wino było zakorkowane i zostaną otwarte dopiero po powrocie na Ziemię. Następnie jego smak ocenią najlepsi francuscy koneserzy.

Nicolas Gaume, dyrektor generalny Space Cargo Unlimited uważa, że przestrzń kosmiczna może być odpowiedzią na rosnące problemy rolnictwa i to właśnie chcieli zbadać w swoim eksperymencie. Zauważył, że zmieniające się warunki klimatyczne wymagają od roślin bardzo szybkiego dopasowania się, co nie jest łatwe.

Firma ma nadzieję, że przez ten i podobne eksperymenty, które mają już w planach, będą w stanie ocenić jakiego "stresu" doświadczają rośliny przebywające w stanie nieważkości oraz co zrobić, by uzyskać rośliny bardziej wytrzymałe. Dzięki temu możliwe by było uprawianie ich w przestrzeni kosmicznej.