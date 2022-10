Wielkie zakupy. Austria modernizuje siły powietrzne

W ostatnich latach Austria wydawała na obronność jedynie 0,6% PKB. Jednak w związku ze zmienioną sytuacją bezpieczeństwa w Europie w 2026 r. budżet obronny wzroście do 1% PKB. Aby osiągnąć ten cel każdego roku budżet wojska będzie zwiększany o 2 miliardy euro, co ma pozwolić na szeroko zakrojoną modernizację sił zbrojnych . Potrzeby są duże i obejmują zakup nowych samolotów transportowych, systemów obrony przeciwlotniczej krótkiego zasięgu, wyposażenia indywidualnego żołnierzy, bojowych wozów piechoty i wspomnianych na wstępie myśliwców .

Wydaje się, że jedynym możliwym wnioskiem z przeprowadzonej analizy będzie rekomendacja zakupu amerykańskich samolotów. W ciągu kilku lat na rynku nie będzie dostępny żaden inny samolot o porównywalnych osiągach. Nawet jeśli do produkcji wejdą już nowe europejskie myśliwce kolejnej generacji, będą one znacznie droższe od F-35, którego cena, dzięki efektowi skali, może spaść w okolice 65 milionów dolarów za sztukę. Na początku produkcji tego myśliwca jego cena wynosiła około 100 milionów dolarów za sztukę. Mimo starań europejskiej konkurencji, w ostatnich latach każde państwo, które może sobie tylko pozwolić na to finansowo – wybiera amerykańskiego F-35. Myśliwce stealth zostały w ostatnich latach zamówione między innymi przez Niemcy, Szwajcarię, Finlandię, Belgię, Holandię i Polskę.

Zanim dojdzie do ewentualnego zakupu F-35, Austria powiększy swoją flotę myśliwców Eurofighter. Austriackie siły powietrzne mają w uzbrojeniu piętnaście Eurofighterów Tranche 1. Wszystkie są w jednomiejscowej wersji bojowej, a całe szkolenie pilotów było do tej pory realizowane we współpracy z Niemcami. W najbliższym czasie austriacki stan posiadania ma się zwiększyć o trzy samoloty tego typu, ale w dwumiejscowym wariancie szkolno-bojowym. Używane myśliwce zostaną odkupione od niemieckiej Luftwaffe, co nie tylko zwiększy ogólny potencjał bojowy lotnictwa, ale w razie potrzeby pozwoli uruchomić całkowicie niezależny system szkolenia pilotów.