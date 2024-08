Wielkie wydarzenie za oceanem. Pokażą pierwszego F‑35 dla Polski

F-35 jest produkowany w kilku wersjach - podstawowej F-35A przeznaczonej dla sił powietrznych, F-35B przystosowanej do skróconego startu i pionowego lądowania dla piechoty morskiej oraz F-35C dostosowanej do startów przy pomocy katapulty z lotniskowców i lądowania na nich.

Polska zdecydowała się na zakup wersji F-35A . Na mocy umowy z 31 stycznia 2020 r. (opiewającej na 4,6 mld dolarów) do naszej armii mają trafić łącznie 32 tego typu samoloty . Zawarty kontrakt przewiduje również pakiet logistyczny (m.in. części zamienne i eksploatacyjne, wyposażenie pilotów oraz sprzęt do obsługi naziemnej) i szkoleniowy.

F-35A to wielozadaniowy, jednomiejscowy myśliwiec mierzący 15,7 m długości, 4,38 m wysokości oraz 10,7 m szerokości. To maszyna o charakterystyce stealth. Oznacza to, że jest trudna do wykrycia przez wrogie radary (ma zmniejszone echo radarowe i ślad termiczny). W efekcie wykazuje się wysoką skutecznością nie tylko w walkach prowadzonych w powietrzu, ale też we wsparciu misji realizowanych na lądzie. Może osiągać prędkość 1,8 Ma (ponad 2 tys. km/h). Za napęd odpowiada tu silnik Pratt & Whitney F135.