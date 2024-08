Nowa broń sojusznika Rosji. Wygląda znajomo

Drugi dron, którym pochwalił się reżim Kim Dzong Una początkowo porównano do rosyjskich Lancetów, ale wygląda on bardziej kopię Hero 400 od UVision Air, innej izraelskiej firmy. Hero 400 jest wyposażony w głowicę bojową o wadze 8 kg. Jego zasięg to ok. 150 km (z możliwością przebywania w powietrzu przez 2 godziny).