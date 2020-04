Wielki Wybuch tworzy zamiast niszczyć. Polscy badacze wyjaśniają, dlaczego

Międzynarodowy zespół "Nature" w skład którego wchodzili badacze m.in. naukowcy z Narodowego Centrum Badań Jądrowych, Uniwersytetów: Warszawskiego, Śląskiego, Wrocławskiego, IFJ PAN czy Politechniki Warszawskiej, starał się znaleźć odpowiedź na pytanie, czemu Wielki Wybuch zamiast do całkowitego zniszczenia doprowadził do powstania gwiazd czy planet.

Jak się okazuje wszechświat, a raczej materia i antymateria w nim nie są idealnie symetryczny - ich ilość nie jest taka sama. "Gdyby we Wszechświecie istniała perfekcyjna symetria - wówczas cała materia, która powstała w Wielkim Wybuchu, po prostu anihilowałaby z antymaterią, co w uproszczeniu oznacza jej destrukcję." podaje PAP.

Według badań naukowców, materii jest znacznie więcej, co udało się udowodnić badając neutrina, czyli po fotonach najpowszechniejsze cząstki we Wszechświecie.

W ramach eksperymentu, który nosił nazwę "T2K" udało się ustalić, że zjawiska zachodzące w materii, przebiegają inaczej w antymaterii. To kolejna cenna wskazówka, która pozwoliła lepiej zrozumieć procesy zachodzące podczas Wielkiego Wybuchu. Jak zauważa PAP i sami badacze - to wciąż za mało, by mówić o "przełomie" w badaniach.