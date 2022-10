Wielki sukces Ukraińców. Zdobyli bezcenny sprzęt Rosjan

Aistjonok to mobilny, przeciwbateryjny system radarowy opracowany i produkowany przez państwowy rosyjski koncern "Ałmaz-Antjej". Sprzęt służy do wykrywania pozycji broni, takiej jak artyleria polowa i broń przeciwlotnicza, obliczania trajektorii nadlatujących pocisków oraz śledzenia przestrzeni powietrznej.

W skład kompleksu wchodzi sześć elementów: odbiornik z anteną, panel sterowania , urządzenie służące do obracania wsporników na statywie, podstawowa jednostka przetwarzania informacji, stacja radiolokacyjna oraz jednostka elektryczna. Wszystkie te części są połączone kompletem kabli. Doprowadzenie systemu do stanu gotowości bojowej zajmuje ok. 5 minut.

W zależności od rodzaju celu zasięg wykrywania ruchomych obiektów naziemnych wynosi od 200 m do 20 km. System wykrywa ponadto pozycję ostrzału moździerzowego w odległości do 5 km oraz jest w stanie dostosować ogień artyleryjski w zasięgu od 5 do 15 km (jest to uzależnione od panujących warunków).