Wielki kontrakt kraju NATO. Tak wiele dawno nie wydali

Decyzję o zakupie amunicji do systemów NASAMS (ang. Norwegian Advanced Surface to Air Missile System) ogłosił minister obrony Norwegii Bjorn Arild Gram.

- Jest to jeden z największych pojedynczych zakupów broni, jakiego kiedykolwiek dokonały Norweskie Siły Zbrojne - powiedział Gram agencji NTB.

Nowoczesne uzbrojenie w postaci pocisków przeciwlotniczych AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile) C-8 może być użyte zarówno z wyrzutni naziemnych, jak i z pokładów samolotów F-35, które są częścią wyposażenia Norweskich Sił Powietrznych. Norwegia jest jednym z nielicznych państw, które mogą pochwalić się posiadaniem najnowszej wersji NASAMS, czyli produkowanego od 2019 r. NASAMS-3. Jest to system, który pozwala neutralizować cele powietrzne znajdujące się w odległości do ok. 60 km.