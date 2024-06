Wieczna zmarzlina odsłoniła ciało wilka sprzed 44 tys. lat. Może kryć żywe bakterie

Podczas sekcji, wykonanej w sterylnych warunkach, pobrano próbki narządów wewnętrznych oraz zawartości przewodu pokarmowego, informuje IFL Science. Dzięki analizie bakterii w jelitach wilka naukowcy mają nadzieję dowiedzieć się więcej o jego diecie i stanie zdrowia. "Jego żołądek jest doskonale zachowany, bez zanieczyszczeń. Mamy szansę dowiedzieć się, co jadł, a także co konsumowały jego ofiary," powiedział Albert Protopopov z Akademii Nauk Jakucji.

Naukowcy liczą, że niektóre mikroorganizmy wewnątrz ciała wilka mogły przetrwać tysiące lat w stanie hibernacji . "Współpraca naukowa z Muzeum Mamutów NEFU pozwoliła nam zbadać bakterie z epoki plejstocenu. Żywe bakterie mogą przetrwać w skamielinach przez tysiące lat," zauważył profesor Artemy Goncharov z Państwowego Uniwersytetu Medycznego na Północnym Zachodzie. Naukowcy mają nadzieję, że odkryte mikroorganizmy mogą znaleźć zastosowanie we współczesnej medycynie.

To nie jedyny cenny eksponat w Uniwersytecie Północno-Wschodnim. Niedawno otrzymali kolejnego zamrożonego wilka z regionu Nizhnekołymsk w Jakucji, którego badania rozpoczną po zakończeniu obecnych analiz. Wieczna zmarzlina w tej części świata jest idealnym miejscem do przechowywania i zachowania prehistorycznych zwierząt , takich jak odkryty niedawno ptak sprzed 49 000 lat czy pięknie zachowany szczeniak o imieniu "Dogor".

Tego ostatniego znaleziono w syberyjskiej wiecznej zmarzlinie w Sacha w 2018 r. Szczeniak miał dwa miesiące, kiedy zginął, a obecnie naukowcy szacują jego wiek na 18 000 lat. Jest to wyjątkowy okaz, ponieważ w jego przypadku badacze mają styczność z bardzo dobrze zakonserwowanym futrem, głową, rzęsami. Zwierzę ma nawet zachowane zęby mleczne. Eksperci starają się ustalić, czyim przodkiem był "Dogor", ponieważ przeprowadzone testy genetyczne pokazują, że nie jest to wilk lub pies, co oznacza, że może być nieuchwytnym przodkiem obydwu gatunków.