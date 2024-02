Wirusy "zombie" z wiecznej zmarzliny. Zagrożenie uśpione od tysiącleci

Wieczna zmarzlina zajmuje blisko 19 mln kilometrów kwadratowych, czyli około jednej piątej lądu na półkuli północnej. Rozciąga się przez Alaskę, Kanadę i sięga aż do Rosji. Jej działanie jest często porównywane do prehistorycznej lodówki, a nawet kapsuły czasu. W zimnym, wolnym od tlenu i dostępu do światła środowisku panują bowiem idealne warunki do przechowywania materiału biologicznego.