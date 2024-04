Prehistoryczny wąż gigant. Naukowcy znaleźli jego szczątki

W zachodniej części Indii, w stanie Gudżarat, dokonano niezwykłego odkrycia. W miejscowości Panandhro, w kopalni węgla brunatnego, znaleziono skamieniałe szczątki węża, który mierzył prawdopodobnie około 15 metrów długości. Naukowcy, którzy zbadali znalezisko, nadali mu nazwę Vasuki indicus. Według ich obliczeń, ten gigantyczny gad mógł ważyć nawet tonę, co czyni go większym od tyranozaura. Co więcej, w przeciwieństwie do wielu innych gatunków węży, Vasuki indicus nie był jadowity.