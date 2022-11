Eksperci z Uniwersytetu Aix-Marseille tłumaczą, że tego typu badania są potrzebne, ponieważ mierzymy się z ociepleniem klimatu i topnieniem tzw. wiecznej zmarzliny. Jest to proces trudny do zatrzymania, a w topniejącym lodzie znajduje się wiele nieznanych drobnoustrojów, w tym wirusów i bakterii . Niewykluczone, że wiele z nich jest chorobotwórczych.

Badania nie zostały jeszcze zrecenzowane, ale wynika z nich, że eksperci ożywili w laboratorium siedem wirusów. Najstarszy z nich pozostawał zamrożony przez 48,5 tys. lat (co czyni go najstarszym, ożywionym do tej pory wirusem), a najmłodszy z nich był zamrożony przez 27 tys. lat. Serwis New Scientist zaznacza, że tym samym naukowcom już wcześniej udało się "przywrócić do życia" dwa wirusy sprzed 30 tys. lat.