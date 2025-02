Widmo cięć nad Pentagonem. Elon Musk przeprowadzi audyt

Elon Musk, jako szef Departamentu Efektywności Rządowej (DOGE), został wyznaczony przez prezydenta USA Donalda Trumpa do przeprowadzenia audytu w Pentagonie. Jego celem jest identyfikacja potencjalnych nadużyć i marnotrawstwa funduszy, które mogą sięgać miliardów dolarów. Musk już wcześniej uważnie patrzył na przemysł zbrojeniowy USA, krytykując realizowane programy, a także głosił konieczność " gruntownej przebudowy NATO ". "The Wall Street Journal", powołując się na źródła zaznajomione ze sprawą, donosi, że informacja ta w wielu jednostkach była bodźcem do wcześniejszego przygotowania listy programów zbrojeniowych, które od dawna planowano anulować. Pentagon na razie nie skomentował tych doniesień.

Warto przypomnieć, że administracja Joe Bidena wnioskowała o 2,75 mld dolarów na badania i rozwój NGAD w roku fiskalnym 2025. Jednocześnie szacowano, że finansowanie tego programu może wzrosnąć do poziomu 5,72 mld dolarów do 2029 r. Rozwój tych maszyn to nie jedyne finansowe wyzwanie. Niekorzystnie wypada też jednostkowy koszt samolotu NGAD. W 2024 r. Biuro Budżetowe Kongresu (CBO) ustaliło, że może on kosztować nawet 300 mln dolarów, czyli ponad trzy razy tyle co jeden myśliwiec piątej generacji F-35A Lightning II.