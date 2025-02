Elon Musk o NATO. "Wymaga gruntownej przebudowy"

Jego zdaniem obecne procedury zakupowe prowadzą do nadmiernych wydatków i przestarzałych systemów uzbrojenia, co naraża USA i sojuszników na nowe zagrożenia. Miliarder nie podzielił się jednak swoimi pomysłami na "gruntowną przebudowę" NATO.

Jak przypomina Defence Blog, zgodnie z raportem Pentagonu z października 2024 r., Chiny posiadają obecnie ponad 500 operacyjnych głowic nuklearnych, a prognozy wskazują, że do 2030 r. liczba ta może przekroczyć 1000. Z kolei ujawniony niedawno raport Departamentu Stanu USA wskazuje na naruszenia przez Rosję postanowień traktatu New START, ograniczającego liczbę strategicznej broni nuklearnej. Moskwa odmawia inspekcji i aktualizacji danych, co budzi wątpliwości USA co do przestrzegania zobowiązań w zakresie kontroli zbrojeń.