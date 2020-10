WHO: koronawirus spowodował, że w Europie narasta apatia i zmęczenie

- "Pandemiczne zmęczenie" jest typowe na tym etapie rozwoju sytuacji kryzysowej. Od wybuchu pandemi mieszkańcy regionu europejskiego podjęli ogromny wysiłek, by powtrzymać COVID-19 - wyjaśnia dyrektor WHO na region europejski dr Hans Henri Kluger.

Ekspert przyznaje, że koszty walki z koronawirusem, zarówno społeczne, jak i ekonomiczne były ogromne, co przyczyniło się do tego, że wielu ludzi jest wyczerpanych obecną sytuacją. - To naturalne i trudne do uniknięcia, że ogarnia nas apatia i brak motywacji - dodał dr Kluger.