Koronawirus a kolejny lockdown. WHO podaje rekomendacje dla władz

Czy grozi nam kolejny lockdown? W związku z rosnącą liczbą dziennych zakażeń władze rozważają takie rozwiązanie. Jednak WHO apeluje do światowych liderów, by nie byli zbyt pochopni w tej decyzji.

Od kilku dni w Polsce odnotowuje się coraz więcej zakażeń SARS-CoV-2, a eksperci uważają, że na całym świecie możemy mieć już do czynienia z drugą falą koronawirusa. WHO jednak nie rekomenduje, by w ramach walki z epidemią podejmować takie same działania, jak w pierwszej połowie roku.

Jak podaje "New York Post", jeszcze do niedawna WHO zaleciało liderom, aby po zakończeniu lockdownu znosili obostrzenia stopniowo. Jednak w obliczu wciąż rosnącej liczby dziennych przypadków koronawirusa SARS-CoV-2, Doktor David Nabarro ze Światowej Organizacji Zdrowia, podkreślił, że organizacja nie zaleca wprowadzania ponownego lockdownu.

- W Światowej Organizacji Zdrowia nie opowiadamy się za blokadą jako podstawowym środkiem kontroli tego wirusa - wyjaśnił David Nabarro w wywiadzie dla "The Spectator". Doktor podał, że zdaniem WHO, jedynym przypadkiem, kiedy lockdown może być skutecznym rozwiązaniem, jest objęcie ochroną przemęczonych pracowników służby zdrowia. Podkreśla, że powinien to być czas na reorganizację służby zdrowia.

- Blokady mają tylko jedną konsekwencję, której nigdy nie wolno bagatelizować – sprawiają, że ​​biedni ludzie są jeszcze biedniejsi. Wystarczy spojrzeć na to, co stało się z branżą turystyczną, na przykład na Karaibach lub na Pacyfiku - wyjaśnia, podkreślając negatywne skutki lockdownu dla gospodarki. Za najbardziej pokrzywdzonych wskazał przede wszystkim lokalnych przedsiębiorców.

Zobacz też: Koronawirus w Polsce. Jak się przed nim uchronić?

Lockdown na świecie

Czesi i Słowacy ogłaszają "mały lockdown", Wielka Brytania i Niemcy również wprowadzają zwiększone zasady bezpieczeństwa. Cała Europa rozważa, jak najlepiej opanować początek drugiej fali epidemii koronawirusa.

W Polsce wciąż nie zostały podjęte tak drastyczne środki, jednak premier w czasie ostatniego wystąpienia przyznał, że jeśli dzienna liczba zakażeń nie będzie spadać, to możliwe jest wprowadzenie ostrych ograniczeń.

- Chcemy znaleźć ten najlepszy złoty środek pomiędzy odpowiedzią na problemy w służbie zdrowia z koronawirusem i problemy gospodarcze, które ta pandemia ze sobą niesie - stwierdził szef rządu.

Szczegółowe informacje na temat koronawirusa w Polsce i na świecie, uzyskasz, zapisując się na nasz specjalny newsletter lub pobierając dedykowaną aplikację.