Wewnątrz ogromnego meteorytu znaleziono dwa nowe minerały

W 2020 roku w Somalii znaleziono ogromny meteoryt – dziewiąty największy, jaki kiedykolwiek znaleziono. Meteoryt został nazwany El Ali, od znajdującego się w pobliżu znaleziska miasta o takiej samej nazwie, choć miejscowi pasterze wielbłądów twierdzą, że skała była im znana od pokoleń i nosi nazwę Nightfall.

We wnętrzu meteorytu naukowcy znaleźli dwa nowe minerały - elaliit i elkinstantonit. Pierwszy otrzymał nazwę od samego meteorytu. Drugi minerał został nazwany imieniem profesor Lindy Elkins-Tanton z Arizona State University, głównej badaczki realizowanej przez NASA misji Psyche, mającej na celu zbadanie dużej, bogatej w metale asteroidy.

Opis i rezultaty badań próbek meteorytu zostały zaprezentowane na Sympozjum Eksploracji Kosmosu organizowanym przez University of Alberta.

Nowe minerały w meteorycie

Dwa znalezione minerały pochodzą z pojedynczego 70-gramowego kawałka, który został wysłany do University of Alberta w celu klasyfikacji. Badacze znaleźli też potencjalnie trzeci nieznany minerał. Chris Herd zajmujący się badaniami meteorytów na University of Alberta przyznał, że gdyby naukowcy uzyskali więcej próbek z masywnego meteorytu, istnieje szansa, że ​​można by znaleźć jeszcze więcej ciekawych minerałów.

We współpracy z naukowcami z University of California w Los Angeles i California Institute of Technology, Herd sklasyfikował meteoryt El Ali jako meteoryt żelazny IAB, jeden z ponad 350 w tej kategorii. Meteoryt składa się prawie w 90 procentach z żelaza i niklu i należy do największych, jakie kiedykolwiek znaleziono.

Gdy Herd analizował meteoryt, zobaczył coś, co przykuło jego uwagę. Jak przyznał, już pierwszego dnia analiz jego kolega Andrew Locock powiedział: "Masz tam co najmniej dwa nowe minerały". - To było fenomenalne. W większości przypadków stwierdzenie, że pojawił się nowy minerał, wymaga o wiele więcej pracy – zaznaczył Herd.

Szybka identyfikacja Lococka była możliwa, ponieważ te dwa minerały zostały wcześniej stworzone syntetycznie w latach 80., więc był w stanie dopasować skład nowo odkrytych naturalnych minerałów do ich odpowiedników stworzonych przez człowieka.

Co z dalszymi badaniami?

Naukowcy nadal badają kosmiczną skałę, aby ustalić, co może nam powiedzieć o warunkach panujących podczas formowania się meteorytu. - Jak ustalić procesy geologiczne i historię geologiczną asteroidy, której kiedyś była częścią ta skała? To jest moja dziedzina, ale nigdy nie myślałem, że będę zaangażowany w opisywanie zupełnie nowych minerałów tylko dzięki pracy nad meteorytem – podkreślił Herd.

Herd zauważył też, że wszelkie nowe odkrycia minerałów mogą przynieść ekscytujące nowe zastosowania. - Za każdym razem, gdy poznajemy nowy materiał, materiałoznawcy są również zainteresowani ze względu na potencjalne jego zastosowania – wskazał Herd.

Obecnie nie wiadomo, czy naukowcy zdołają uzyskać kolejne próbki do badań. Herd przyznał, że jego zespół dostał wiadomość, że meteoryt został przeniesiony do Chin w poszukiwaniu potencjalnego nabywcy.