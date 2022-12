Pozaziemskie znalezisko w meteorycie. Naukowcy czegoś takiego jeszcze nie widzieli

Serwis Science Alert podkreśla, że eksperci uznali, że jest to "dziewiąta co do wielkości skała kosmiczna, jaką kiedykolwiek znaleziono na Ziemi". Nie wiadomo, kiedy meteoryt spadł na naszą planetę, ale informacje o nim można znaleźć w przekazach ludowych sprzed 5-7 pokoleń. Skała nazywana przez miejscowych "Nightfall" była wykorzystywana m.in. do ostrzenia noży.